Isparta'da bir köy karantinaya alındı
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Isparta'da bir köy karantinaya alındı

30.10.2020 22:43 | Son Güncelleme: 30.10.2020 22:46
Isparta'da bir köy karantinaya alındı

Isparta'nın Gelendost ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Balcı köyünde Kovid-19 vakaları ve temaslı kişilerin sayısında artış tespit edildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köyde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.

Karantinaya alınan köyde jandarma ekipleri önlem alırken, köyün giriş ve çıkışı kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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