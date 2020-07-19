Isparta'da bir köy karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Isparta'da bir köy karantinaya alındı

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Isparta'da bir köy karantinaya alındı
19.07.2020 23:45 | Son Güncelleme: 19.07.2020 23:48

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vakaları ve vaka temaslı kişilerin sayılarında artış olması nedeniyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Çetince köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Alınan karantina kararının uygulamasına saat 22.00 itibarıyla başlandı.

Köydeki vatandaşların ihtiyaçlarının karantina süresince Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bursaspor'un yıldızı Kadir Buğra Acar, genç yaşta hayatını kaybetti Spor
Bursaspor'un yıldızı Kadir Buğra Acar, genç yaşta hayatını kaybetti
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti Magazin
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı Politika
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait...
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım Güncel
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle...
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı Magazin
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 3. Sayfa
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
Netflix'in resmi hesabından atılmış gibi gösterilen 'Türkiye'den çekiliyoruz' tweeti ortalığı karıştırdı
Netflix'in resmi hesabından atılmış gibi gösterilen "Türkiye'den çekiliyoruz" tweeti ortalığı karıştırdı
Son Dakika: Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Başakşehir, şampiyon oldu
Son Dakika: Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Başakşehir, şampiyon oldu
Azeri iş adamı Ermenistanlı diplomatları polis eşliğinde kovdurdu
Azeri iş adamı Ermenistanlı diplomatları polis eşliğinde kovdurdu
Tarihinde ilk kez şampiyon olan Başakşehir, kasasına yaklaşık 420 milyon TL koyacak
Tarihinde ilk kez şampiyon olan Başakşehir, kasasına yaklaşık 420 milyon TL koyacak
Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesini fesh etmek için Leipzig ile temasa geçti
Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesini fesh etmek için Leipzig ile temasa geçti
Kayalıklardan düşen gencin cansız bedenine 12 saatlik çalışmayla ulaşıldı
Kayalıklardan düşen gencin cansız bedenine 12 saatlik çalışmayla ulaşıldı
Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu
Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu
'4 futbolcuyla ön protokol yaptık' diyen Ahmet Ağaoğlu'ndan CAS davası sözleri: UEFA sağlam tokat yemiş
"4 futbolcuyla ön protokol yaptık" diyen Ahmet Ağaoğlu'ndan CAS davası sözleri: UEFA sağlam tokat yemiş
Hasta ihbarına giden ambulansa kamyonet çarptı: 5 kişi yaralandı
Hasta ihbarına giden ambulansa kamyonet çarptı: 5 kişi yaralandı
İlçe Jandarma Komutanlığı'na pompalı tüfekle ateş saldırgan şahıs yakalandı
İlçe Jandarma Komutanlığı'na pompalı tüfekle ateş saldırgan şahıs yakalandı
HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti
HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
Beşiktaş, derbide F.Bahçe'yi 2-0 yendi ve ligi ilk 4 sırada bitirmeyi garantiledi
Beşiktaş, derbide F.Bahçe'yi 2-0 yendi ve ligi ilk 4 sırada bitirmeyi garantiledi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Ayasofya'nın mozaikleri perdeyle kapatılacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Ayasofya'nın mozaikleri perdeyle kapatılacak
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
Hem futbolcu hem de çalıştırıcı olarak şampiyon olan Okan Buruk, tarihe geçti
Hem futbolcu hem de çalıştırıcı olarak şampiyon olan Okan Buruk, tarihe geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Engin Altay Bülent Turan Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Cansu Tosun Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Tamer Tuna Fatih Terim Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Bakan Twitter Otomobil Beşiktaş
Şu an buradasınız: Isparta'da bir köy karantinaya alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.7.2020 23:56:49. #1.14#
title