Isparta'da bir kişinin park halindeki otomobilde ölü bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı Isparta'da dün bir kişinin park halindeki otomobilde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada 3 zanlı yakalandı.

Isparta'da dün bir kişinin park halindeki otomobilde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada 3 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hasan Basri Daşdemir'in aracında ölü bulunması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Daşdemir'in telefonla en son görüştüğü kişileri tespit etti. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Binbirevler Mahallesi'nde dün park halindeki otomobilde Daşdemir ölü bulunmuş, silahla vurulduğu belirlenmişti. Kaynak: AA