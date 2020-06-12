Isparta'da bir kişinin park halindeki otomobilde ölü bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı
Isparta'da dün bir kişinin park halindeki otomobilde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada 3 zanlı yakalandı.
12.06.2020 17:01 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:06
Isparta'da dün bir kişinin park halindeki otomobilde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada 3 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hasan Basri Daşdemir'in aracında ölü bulunması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Daşdemir'in telefonla en son görüştüğü kişileri tespit etti.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Binbirevler Mahallesi'nde dün park halindeki otomobilde Daşdemir ölü bulunmuş, silahla vurulduğu belirlenmişti.
Kaynak: AA