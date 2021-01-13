Isparta'da bir kişinin kafasına poşet geçirilmiş halde ölü bulunmasında "intihar" şüphesi
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Isparta'da bir kişinin kafasına poşet geçirilmiş halde ölü bulunmasında "intihar" şüphesi

13.01.2021 20:23 | Son Güncelleme: 13.01.2021 20:26
Isparta'da bir kişinin kafasına poşet geçirilmiş halde ölü bulunmasında

Isparta'da bir kişinin, kiraladığı apartta başına poşet geçirilmiş halde ölü bulunmasının intihar olabileceği bildirildi.

Isparta'da bir kişinin, kiraladığı apartta başına poşet geçirilmiş halde ölü bulunmasının intihar olabileceği bildirildi.

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, yaptığı yazılı açıklamada, cesedin Gökhan Erkmen'e ait olduğunu belirtti.

Otopsi sonucuna göre "intihar" şüphesi olduğunu kaydeden Akbulut, Erkmen'nin cesedinden biyolojik örnekler alındığını, yapılacak tetkikler sonucunda kesin ölüm nedeninin anlaşılacağını bildirdi.

Erkmen, dün Kutlubey Mahallesi'nde kiraladığı apartta kafasına poşet geçirilmiş halde ölü bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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