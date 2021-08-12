Isparta'da bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
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Isparta'da bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Isparta'da bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Isparta'da bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Isparta'da bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Vatan Mahallesi'nde Üzeyir Güneş'in (68) yaşadığı evden kötü kokuların geldiğini fark eden komşuları durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, hareketsiz halde buldukları Güneş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Güneş'in cenazesi Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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