Bir kadın ağabeyi tarafından cam parçasıyla yaralandı
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Bir kadın ağabeyi tarafından cam parçasıyla yaralandı

Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Isparta'da ağabeyi tarafından cam parçasıyla yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Isparta'da ağabeyi tarafından cam parçasıyla yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

İbrahim Hasan B. (27) Sermet Mahallesi'nde kız kardeşi Ayşegül B. (25) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim Hasan B, cam parçasıyla Ayşegül B'yi elinden yaraladı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen 112 Acil Servis ekibince Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan kadının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli, gözaltına alındı.

Bir kadın ağabeyi tarafından cam parçasıyla yaralandı
Bir kadın ağabeyi tarafından cam parçasıyla yaralandı
Bir kadın ağabeyi tarafından cam parçasıyla yaralandı
Bir kadın ağabeyi tarafından cam parçasıyla yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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