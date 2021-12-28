Isparta'da bir hayvana eziyet eden 3 kişi yakalandı - Haberler
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Isparta'da bir hayvana eziyet eden 3 kişi yakalandı

Isparta'da bir hayvana eziyet eden 3 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'da bir benzin istasyonunda hayvana eziyet ettiği tespit edilen 3 kişi, Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı HAYDİ ekipleri tarafından yakalandı.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da bir benzin istasyonunda hayvana eziyet ettiği tespit edilen 3 kişi, Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı HAYDİ ekipleri tarafından yakalandı.

Olay 19 Aralık tarihinde Isparta'da bir benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hayvana eziyet ettiği tespit edilen M.K., R.K. ve F.B.K., Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı HAYDİ ekipleri tarafından yakalandı. M.K., R.K. ve F.B.K. isimli 3 kişiye idari para cezası uygulanırken, aynı zamanda haklarında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA

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