Isparta'da bir evden kazan çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Isparta'da bir evden kazan çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Afgan uyruklu zanlı tutuklandı.
Isparta'da bir evden kazan çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Afgan uyruklu zanlı tutuklandı.
Polis, Yedişehitler Mahallesi'nde bir evden kazan çalındığı ihbarı üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.
Eşkali belirlenen Afgan uyruklu Hasan Ahmedi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ahmedi'nin sırtına aldığı kazan ile yolda yürüdüğü görülüyor.
Zanlının, daha önce hırsızlık suçundan tutuklandığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen