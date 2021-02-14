Son dakika haber... Bir evde çıkan yangında baba ve kızı yaralandı
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Son dakika haber... Bir evde çıkan yangında baba ve kızı yaralandı

14.02.2021 17:19 | Son Güncelleme: 14.02.2021 17:56

Son dakika gündem haberine göre Isparta'da bir apartman dairesinde çıkan yangında yaralanan baba ve 2 yaşındaki kızı hastaneye kaldırıldı.

Isparta'da bir apartman dairesinde çıkan yangında yaralanan baba ve 2 yaşındaki kızı hastaneye kaldırıldı.

Muzaffer Türkeş Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yangında yaralanan Ali Demirel ve kızı İrem, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonucu söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

Mahalle sakinlerinden Osman Tolan, yolda yürüdüğü sırada yangını fark ettiğini söyledi.

Yangına ilk kendisinin müdahale ettiğini anlatan Tolan, "112'yi aradım, daha sonra üst kattan bir hortum istedim. Camı kırıp, suyla müdahale etmeye başladım. Bir çocuk ve babasının çıktığını gördüm." diye konuştu.

Son dakika haber... Bir evde çıkan yangında baba ve kızı yaralandı
Son dakika haber... Bir evde çıkan yangında baba ve kızı yaralandı
Son dakika haber... Bir evde çıkan yangında baba ve kızı yaralandı
Son dakika haber... Bir evde çıkan yangında baba ve kızı yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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