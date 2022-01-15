Isparta'da bir çocuk, köpeğin saldırısından kurtulmak için çıktığı bahçe duvarından düştü - Haberler
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Isparta'da bir çocuk, köpeğin saldırısından kurtulmak için çıktığı bahçe duvarından düştü

Isparta'da bir çocuk, köpeğin saldırısından kurtulmak için çıktığı bahçe duvarından düştü
AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Isparta'da kendisine saldıran köpekten kurtulmak için çıktığı bahçe duvarından düşen çocuk, yaralandı.

ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Isparta'da kendisine saldıran köpekten kurtulmak için çıktığı bahçe duvarından düşen çocuk, yaralandı.

Çınar Umul (11), Fatih Mahallesi'nde arkadaşlarıyla oynadığı sırada bir köpeğin saldırısına uğradı.

Köpekten kurtulmaya çalışan Çınar, çıktığı duvardan düşerek yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekibi kolundan ve kulağından yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaparak Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Çocuğun dayısı Murat Tanboğa, gazetecilere, yeğeninin köpek saldırısından kurtulmak için bahçe duvarına çıktığını ve dengesini kaybederek beton zemine düştüğünü söyledi.

Yeğeninin beyin kanaması şüphesiyle hastanede tedavi altına alındığını belirten Tanboğa, "Bu durum bugün benim yeğenimin başına geldiyse yarın başka çocuklarımız için de yaşanabilecek bir durum. Umarım bir daha öyle bir olay yaşanmaz." dedi.

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AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri
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Isparta'da kendisine saldıran köpekten kurtulmak için çıktığı bahçe duvarından düşen çocuk, yaralandı.

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