Isparta'da bir cadde ve 4 evin bulunduğu iki sokak karantinaya alındı Isparta'nın Uluborlu ilçesinde bir cadde ve iki sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde bir cadde ve iki sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kösehasan Mahallesi'nde 4 evin bulunduğu Mehmet Ağa ve Kardelen sokakları ile Mustafa Kemal Caddesi'nde 14 günlük süreyle karantina uygulanmasına karar verildi. Mahalleye giriş ve çıkışlarda gerekli tedbirler alındı. Kaynak: AA