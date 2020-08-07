Isparta'da bir cadde ve 4 evin bulunduğu iki sokak karantinaya alındı
Isparta'nın Uluborlu ilçesinde bir cadde ve iki sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
07.08.2020 17:29 | Son Güncelleme: 07.08.2020 18:46
Isparta'nın Uluborlu ilçesinde bir cadde ve iki sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kösehasan Mahallesi'nde 4 evin bulunduğu Mehmet Ağa ve Kardelen sokakları ile Mustafa Kemal Caddesi'nde 14 günlük süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Mahalleye giriş ve çıkışlarda gerekli tedbirler alındı.
Kaynak: AA