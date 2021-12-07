Isparta'da bir berber dükkanında uyuşturucu içmek için özel oda yapmışlar - Haberler
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Isparta'da bir berber dükkanında uyuşturucu içmek için özel oda yapmışlar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Isparta'da bir berber dükkanında uyuşturucu içmek için özel oda yapmışlar

Isparta'da Narkotik polisleri tarafından bir berber dükkanına yapılan operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken berber dükkanını bodrum katında uyuşturucu içmek için özel hazırlanan oda tespit edildi.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da Narkotik polisleri tarafından bir berber dükkanına yapılan operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken berber dükkanını bodrum katında uyuşturucu içmek için özel hazırlanan oda tespit edildi. 9 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Isparta Yedişehitler Mahallesi'nde bir berber dükkanında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Narkotik polisleri tarafından berbere yapılan operasyonda, 1,8 gram uyarıcı nitelikli narkotik madde, 2,15 gram halisilojen nitelikli narkotik madde, 1 adet sentetik Ecza, 12 adet uyuşturucu madde kullanımında faydalanılan aparat ele geçirilirken berbere ait bodrum katında ise uyuşturucu içmeye özel oda ve düzenekler tespit edildi. Olayla ilgili 7'si uyuşturucu madde satın almak ve kullanmaktan diğer 2'si ise uyuşturucu madde satmaktan toplam 9 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ISPARTA

Isparta'da bir berber dükkanında uyuşturucu içmek için özel oda yapmışlar

Isparta'da bir berber dükkanında uyuşturucu içmek için özel oda yapmışlar

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