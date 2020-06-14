Isparta'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Isparta'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
14.06.2020 03:42 | Son Güncelleme: 14.06.2020 04:04
Isparta'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Yedişehitler Mahallesi Cuma Pazarı'nda kimlikleri öğrenilemeyen Afganistan uyruklu 3 kişi arasında arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi bıçakla yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerince kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA