Isparta'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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Isparta'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Isparta'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

14.06.2020 03:42 | Son Güncelleme: 14.06.2020 04:04

Isparta'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yedişehitler Mahallesi Cuma Pazarı'nda kimlikleri öğrenilemeyen Afganistan uyruklu 3 kişi arasında arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi bıçakla yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Isparta'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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