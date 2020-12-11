Isparta'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Isparta'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

11.12.2020 18:43 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:47
Isparta'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Isparta'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Isparta'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Bağlar Mahallesi'nde iki grup arasında borç meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.O'nun, O.N'yi bıçakla yaraladığı öne sürüldü.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, O.N'yi Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 4'ü çocuk 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 4'ünün üzerinde bıçak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.O ve A.O, sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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