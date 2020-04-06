Isparta'da belediyenin adını kullanarak bağış isteyen kişi tutuklandı Isparta'da, evlerin kapısına bıraktığı IBAN numarası yazılı not kağıtlarıyla belediyenin adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Isparta'da, evlerin kapısına bıraktığı IBAN numarası yazılı not kağıtlarıyla belediyenin adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, evlerin kapısına bırakılan IBAN yazılı not kağıtlarında Isparta Belediyesinin adı kullanılarak bağış istendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin H.A olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca, "usulsüz dezenfektan üretimi", "halk arasında korku ve kaygı oluşturacak şekilde bilgi paylaşımında bulunma", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "karantina kurallarına uymama" gibi Kovid-19 tedbirlerini suistimal eden kişiler hakkında da soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA