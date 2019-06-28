Isparta'da Bedelli Jandarma Erler yemin etti

Hükümet tarafından çıkarılan 21 günlük bedelli askerlik uygulaması kapsamında 21. Celp Dönemi'nde Isparta'ya gelen bedelli Jandarma Erler için yemin töreni düzenlendi. Isparta İl Jandarma Komutanlığında 21 günlük askeri eğitimini tamamlayan 49 Bedelli Jandarma Er düzenlenen törenle yemin ederek terhis oldu.

Isparta'da 21. Celp Dönemi'nde temel eğitimlerini tamamlayan bedelli askerler, yemin ederek terhis oldu.

Isparta İl Jandarma Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan bedelli askerlik yükümlüsü 49 jandarma er için Milli Eğitim Çalışanları Spor Salonu'nda tören düzenlendi. Törene İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, aileler ve eğitimlerini tamamlayan bedelli askerler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Türk bayrağının geçişi tüm katılımcılar tarafından ayakta selamlandı. Törende jandarma üniformalarını giyen 49 bedelli jandarma er, Türk bayrağı ve silahın bulunduğu alana ellerini koyarak yemin etti. Yeminin ardından Görev isimli şiir okundu. Tören sonrasında birliğe ilk katılan bedelli Jandarma Er tarafından yaş kütüğüne dönem plaketi çakıldı.

Törende daha sonra birliğe ilk katılan, sigarayı bırakan, en çok kitap okuyan jandarma erler ve ailelerine İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan tarafından ödülleri takdim edildi.

"Yemininize bir ömür boyu sadık kalacağınızdan hiç kimsenin şüphesi yoktur"

Törende konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Albay Özdurhan ise, "Kıymetli Mehmetçikler. Sizler biraz önce milletimizin ve bağımsızlığımızın sembolü olan şanlı bayrağımızın üzerine el koyarak, anne-baba ve yakınlarınızın huzurunda, silah arkadaşlarınızla omuz omuza vererek, gerektiğinde cumhuriyet, vatan ve vazife uğrunda seve seve canınızı vereceğine namus ve şerefiniz üzerine ant içtiniz. İçtiğiniz bu ant, vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref namında olup, dürüstlüğün, mutlak itaatin simgesi ve aynı zamanda Jandarma Genel Komutanlığına mensup bir asker olduğunuzun kabul belgesidir. Ülkeye hizmet, sadece kışlalarla sınırlı değildir. Unutmayınız ki, ne iş yaptığınızın önemi yoktur. Mevcut görevinizi en iyi şekilde yapacağınıza, kanun ve nizamı, doğruluğu ve dürüstlüğü, hak ve adaleti daima rehber edineceğinizden, yemininize bir ömür boyu sadık kalacağınızdan hiç kimsenin şüphesi yoktur" ifadelerini kullandı.

Albay Özdurhan, konuşmasının sonunda bedelli askerlerin temel eğitiminde emeği geçen personeline teşekkür ederek, yemin eden askerlere de antlarının hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek başarılar diledi. Özdurhan, vatan için canını veren şehitleri de rahmetle andı.

Program geçit töreninin ardından sona ererken, 3 haftalık özlemle evlatlarına kavuşan aileler, Albay Özdurhan ve asker evlatlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - ISPARTA

Kaynak: İHA