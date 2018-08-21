Isparta'da Bayramlaşma Programı

Isparta'da protokol Kurban Bayramı'nın ilk gününde Öğretmenevi'nde bir araya gelerek bayramlaştı. Bayramlaşma programında siyasi ve bürokratlar, Türkiye'nin son günlerde verdiği ekonomik savaş konusunda birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Bayramlaşma programına, Vali Yardımcısı İsmail Akman, AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ferat Vural, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, daire müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Program kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Yardımcısı İsmail Akman, bayramların Türk milletinin örf, adet ve geleneğinde önemli bir yer tuttuğunu ve coşku içerisinde kutlandığını belirterek, "Isparta'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için trafik kontrollerini sıkı tutuyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli şekilde gittikleri yere ulaşması için trafik tedbirlerini alıyoruz. Vatandaşlarımızın arzuladığı şekilde bayram geçirmesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ise bayramın dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirterek, milletvekili olarak seçildikten sonra geçirdiği ilk bayramda Isparta halkıyla bir arada olmaktan dolayı mutluluk yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin ekonomik bir kıskaç içerisine alınmaya çalışıldığını, ancak bunu yapmaya çalışanların başaramayacaklarını vurgulayan Gökgöz, ekonominin gidişatı doğrultusunda da açıklamalarda bulundu. Gökgöz, "Bugüne kadar başaramadıkları gibi başaramayacaklar. Bu topraklar içerisinde kardeşlik içerisinde yaşayan insanlar olarak ülkemiz içerisinde çakıl taşında gözleri olanların gözlerini oymak için bir buradayız. Hiçbir sorun ve problem yok. Bugün yaptıkları oyunda kendileri boğulacaktır. Birlik ve beraberliğimizin sayesinde bunun üstesinden de geleceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ekonomik sıkıntıların çözümünde bizler, en çok insanımıza ve yatırımcımıza güveniyoruz"

Isparta İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur ise Kurban Bayramı'nın İslam Dünyası'na huzurlu ve barış dolu günler getirmesi temennisinde bulundu. Bayramda Ispartalı vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden Milletvekili Cesur, bayram boyunca vatandaşlarla buluşmaya devam edeceklerini kaydetti.

Ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar hakkında konuşan Cesur, "Kötü bir şey söylemek istemiyorum. Çare elbette Allah'tan ama bunlar benim uzmanlık alanım dışında ekonomik konular. Biz, bu sorunların çözümü noktasında yapılması gerekenleri hep söyledik, söylemeye de devam edeceğiz. İnşallah, bugün siyasette yetkilerini kullanan siyasetçi ve yöneticilerimiz de, çağrımıza kulak verip, vatandaşın psikoloji ve cebini rahatlatırlar. Çok şükür bizler, en çok insanımıza ve yatırımcımıza güveniyoruz. Bizim çok ciddi insan gücümüz var. Zengin kaynakların fakir bekçileri olmayalım ve üretelim demiştik. Üreten ve sanayileşen Türkiye olduğu sürece, o zaman bizi gittiğimiz yoldan Türkiye'nin çağdaşlaşma ve büyük Atatürk'ün büyüme yolundan çeviremez diyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Günaydın'dan birlik ve beraberlik vurgusu

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ise bayramların birlik ve beraberliğin sağlanmasında önemli bir yer tuttuğunu ifade ederek, insanların kardeşlik içerisinde bir bayram geçirdiğini kaydetti. Başkan Günaydın ayrıca, tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Bayramlaşma programı kapsamında daha sonra katılımcılar, kendilerine sunulan ikramları tattı. - ISPARTA