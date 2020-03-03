Isparta'da bank çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı
Isparta'da bank hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Isparta'da bank hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Yayla Mahallesi 1603. Sokak'taki 5 bankı çaldıkları ileri sürülen C.K. ve N.S.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2 Mart'ta kent merkezindeki 5 bankın çalınmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alınmış, hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.
Kaynak: AA