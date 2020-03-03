Isparta'da bank çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı
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Isparta'da bank çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı

Isparta'da bank hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

03.03.2020 23:32 | Son Güncelleme: 03.03.2020 23:32
Isparta'da bank çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı

'da bank hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

1603. Sokak'taki 5 bankı çaldıkları ileri sürülen C.K. ve N.S.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 Mart'ta kent merkezindeki 5 bankın çalınmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alınmış, hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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