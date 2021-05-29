Isparta'da baca boşluğuna sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
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Isparta'da baca boşluğuna sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

Isparta'da baca boşluğuna sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta 'da 5 katlı bir binanın baca boşluğuna sıkışan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, doğaya salındı.

Isparta 'da 5 katlı bir binanın baca boşluğuna sıkışan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, doğaya salındı.

İskender Mahallesi 104. cadde üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın 5'inci katında baca boşluğunda güvercin sesi duyuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, güvercinin baca boşluğunda sıkıştığını tespit etti. Ekipler, baca duvarını kırarak, güvercini sıkıştığı yerden çıkardı. Güvercin daha sonra evin penceresinden doğaya salındı. Özgürlüğüne kavuşan güvercin, bir süre sonra gözden kayboldu. - ISPARTA

Isparta'da baca boşluğuna sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
Isparta'da baca boşluğuna sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
Isparta'da baca boşluğuna sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
Isparta'da baca boşluğuna sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
Isparta'da baca boşluğuna sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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