Isparta'da babalarından şiddet gördükleri öne sürülen 3 engelli kardeş korumaya alındı
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Isparta'da babalarından şiddet gördükleri öne sürülen 3 engelli kardeş korumaya alındı

Isparta'da babalarından şiddet gördükleri iddia edilen zihinsel engelli 3 kardeş, koruma altına alındı.

Isparta'da babalarından şiddet gördükleri öne sürülen 3 engelli kardeş korumaya alındı
13.09.2020 17:59 | Son Güncelleme: 13.09.2020 18:02

Isparta'da babalarından şiddet gördükleri iddia edilen zihinsel engelli 3 kardeş, koruma altına alındı.

Davraz Mahallesi 3906 Sokak'ta yaşayan baba S.A.A'nın (87), zihinsel engelli çocuklarına şiddet uyguladığı ihbarını alan polis ekipleri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileriyle ailenin evine gitti.

İnceleme sonrasında komşular tarafından çekilen görüntüleri de dikkate alan ekipler, S.A.A'yı gözaltına aldı.

Koruma altına alınan engelli kardeşler M.A. (44), H.A. (61) ve A.A. (53), Engelsiz Yaşam ve Aile Danışma Merkezine yerleştirildi.

Baba S.A.A'nın ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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