Isparta'da Azerbaycan askerlerine dağcılık eğitimi verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Isparta'da Azerbaycan askerlerine dağcılık eğitimi verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Isparta'da Azerbaycan askerlerine dağcılık eğitimi verildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda Azerbaycan askerlerine dağcılık eğitimi verildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda Azerbaycan askerlerine dağcılık eğitimi verildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan Ordusu mensubu kardeşlerimize Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızca dağcılık eğitimi verildi" denildi. Ayrıca eğitme ait fotoğraflar da paylaşıldı.

(Ali Serkan Aygün/İHA)

Isparta'da Azerbaycan askerlerine dağcılık eğitimi verildi
Isparta'da Azerbaycan askerlerine dağcılık eğitimi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Semih Yalçın Süleyman Soylu Vladimir Putin Bekir Pakdemirli
Magazin Binnur Kaya Bahar Candan Merve Dizdar Burcu Biricik
Spor Erol Bulut Fatih Terim Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Norveç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Isparta'da Azerbaycan askerlerine dağcılık eğitimi verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 13:36:53. #1.15#
title