Isparta'da aynı aileden 3 kişi sobadan sızan gazdan etkilendi
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
24.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:42
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Tokmakcık köyünde yaşayan Ramazan ve Ayşe Kaya (70) çifti ile kızları Saniye Kaya (45), sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.
Durumu fark eden Saniye Kaya, anne ve babasını uyandıramayınca komşularından yardım istedi.
İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, 3 kişiyi Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Baba ve kızının hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği, Ayşe Kaya'nın Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.
Kaynak: AA