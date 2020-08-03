Isparta'da ayağından yaralanıp kanyonda mahsur kalan ziyaretçi kurtarıldı
Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda yürüyüş yaparken düşerek ayak bileğinden yaralanan kişiyi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kurtardı.
03.08.2020 18:01 | Son Güncelleme: 03.08.2020 18:30
Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda yürüyüş yaparken düşerek ayak bileğinden yaralanan kişiyi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kurtardı.
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ziyaret ettiği kanyonda ailesiyle doğa yürüyüşü yapan Necla Dağaş (53), patika yolda düşerek ayak bileğinden yaralandı.
Arazi şartlarından dolayı Dağaş'ı kendi imkanlarıyla taşıyamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Bölgeye gönderilen JAK timi, eğitimli köpek yardımıyla yaralıya ulaştı.
Sedyeye alınarak ambulansa taşınan Dağaş, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA