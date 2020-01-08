Isparta'da av dönüşü kazayla kendini vurduğu iddia edilen genç öldü
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Isparta'da av dönüşü kazayla kendini vurduğu iddia edilen genç öldü

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde arkadaşıyla avdan döndüğü sırada kazayla tüfeğinin ateş alması sonucu kendini vurduğu iddia edilen genç, hayatını kaybetti.

08.01.2020 20:48 | Son Güncelleme: 08.01.2020 20:48
Isparta'da av dönüşü kazayla kendini vurduğu iddia edilen genç öldü

'nın ilçesinde arkadaşıyla avdan döndüğü sırada kazayla tüfeğinin ateş alması sonucu kendini vurduğu iddia edilen genç, hayatını kaybetti.

Arkadaşı E.N.D. ile Çetince köyüne avlanmaya giden Nuri Çetin'in (22), avdan döndükleri sırada araç içinde tüfeğinin ateş alması sonucu göğsünden vurulduğu ileri sürüldü.

Arkadaşı tarafından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırılan Çetin, hayatını kaybetti.

Jandarma tarafından ifadesine başvurulan E.N.D, daha sonra salıverildi.

Kaynak: AA
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