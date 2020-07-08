'
Isparta'da asker uğurlama etkinlikleri yasaklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Isparta'da asker uğurlama etkinlikleri yasaklandı

Isparta'da korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı ihlallerinin yaşandığı asker uğurlama etkinlikleri yasaklandı.

Isparta'da asker uğurlama etkinlikleri yasaklandı
08.07.2020 15:49 | Son Güncelleme: 08.07.2020 15:53

Isparta'da korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı ihlallerinin yaşandığı asker uğurlama etkinlikleri yasaklandı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yeni bir karar aldı. Alınan karara göre kentte sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı asker uğurlama etkinlikleri yasaklandı. İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, "Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

Otogar, gar ve havaalanı gibi yerlerde yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün sadece birinci derece yakınlarının katılmasına müsaade edileceği belirtildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Altın 2011'den bu yana ilk kez 1,800 doları aştı Ekonomi
Altın 2011'den bu yana ilk kez 1,800 doları aştı
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü Magazin
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Bursa'da polise hakaretler savuran yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı 3. Sayfa
Bursa'da polise hakaretler savuran yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap Magazin
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 3. Sayfa
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına 'Ayşe' yerine 'DEAŞ' yazdılar
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Sevgilisiyle yatakta bastığı arkadaşını öldürmüştü! Zanlının kız arkadaşı için zorla mahkemeye getirilme kararı
Sevgilisiyle yatakta bastığı arkadaşını öldürmüştü! Zanlının kız arkadaşı için zorla mahkemeye getirilme kararı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
TRT'nin yeni dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
TRT'nin yeni dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Numan Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır
Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Numan Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır
HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi
HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi
Üsküdar'da uygulanmaya başlanan sahilde çekirdek yeme yasağında ceza miktarı da netleşti
Üsküdar'da uygulanmaya başlanan sahilde çekirdek yeme yasağında ceza miktarı da netleşti
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
AK Parti, çoklu baro sistemine geçişin FETÖ projesi olduğu iddialarına sert tepki gösterdi
AK Parti, çoklu baro sistemine geçişin FETÖ projesi olduğu iddialarına sert tepki gösterdi
Başakşehir'in ilk golü sonrası yöneticiler tribünde birbirine girdi
Başakşehir'in ilk golü sonrası yöneticiler tribünde birbirine girdi
Polisin elini ısırdığı iddia edilen oyuncu Feyza Civelek'e hapis cezası
Polisin elini ısırdığı iddia edilen oyuncu Feyza Civelek'e hapis cezası
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Tribüne çıkarak taraftar kovalayan Eric Dier'e 4 maç ceza verildi
Tribüne çıkarak taraftar kovalayan Eric Dier'e 4 maç ceza verildi
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum
Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum
Hasan Ali Kaldırım, soyunma odasında unuttuğu kaptanlık pazubandını teknik heyet getirse de takmadı
Hasan Ali Kaldırım, soyunma odasında unuttuğu kaptanlık pazubandını teknik heyet getirse de takmadı
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Hulusi Akar Bülent Turan Hüseyin Filiz Erol Katırcıoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Coşkun Sabah Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Bülent Uygun Henry Onyekuru Hamza Hamzaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Anne İzmir Çocuk
Şu an buradasınız: Isparta'da asker uğurlama etkinlikleri yasaklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 15:59:44. #1.14#
title