Isparta'da Asfaltlama Çalışmaları

Isparta Belediyesi tarafından başlatılan altyapı ve yol asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Hızırbey Mahallesi'nde Fen İşleri Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün ortaklaşa sürdürdüğü altyapı ve yol asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Günaydın, mahalledeki altyapı çalışmalarını bitirdiklerini belirtti.

Isparta'daki en küçük ve ücra sokakları yenilediklerini ifade eden Günaydın, yapılan çalışmaları yerinde incelediğini kaydetti.

Günaydın, "Kalitemiz zirvede. 'Burayı yapıverelim, bitiriverelim' anlayışıyla değil, her şeyi en iyi şekilde yapıyoruz. Bu siyaset asfaltı değil, kalıcı asfalt. Ebedi olarak da Isparta halkı bunu kullanacak. Hızırbey Mahallesi sakinlerimize ve Ispartamıza bu hizmet hayırlı olsun temennilerinde bulunuyorum." ifadelerini kullandı.