Isparta'da aranan 95 kişi yakalandı
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Isparta'da aranan 95 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Isparta'da aranan 95 kişi yakalandı

Isparta'da emniyet ekipleri yaptıkları çalışmalarda farklı suçlardan aranan 95 kişiyi yakalayarak, adli makamlara teslim etti.

Isparta'da emniyet ekipleri yaptıkları çalışmalarda farklı suçlardan aranan 95 kişiyi yakalayarak, adli makamlara teslim etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 15-31 Mart tarihleri arasında kent merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda aralarında, "Başka Bir Suçu İşlemek İçin Öldürme" suçundan 22 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan M.G., "Haksız Yere Elde Bulundurulan Anahtarla Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık" suçundan 17 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası ile aranan N.S.K., "Adam Öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası ile aranan M.K., "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 14 yıl, 5 ay hapis cezası ile aranan Y.G., "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 14 yıl 11 ay 8 gün hapis cezası ile aranan A.K. isimli şahısların da bulunduğu çeşitli suçlardan aranmakta olan toplam 95 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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