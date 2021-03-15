Isparta'da aranan 80 şahıs yakalandı

Isparta'da emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 80 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından 1-15 Mart tarihleri arasında il merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda aralarında 'büyükbaş veya küçükbaş hayvan hırsızlığı' suçundan 12 yıl, 6 ay hapis cezası ile aranan S.G., 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçundan 6 yıl, 8 ay hapis cezası ile aranan S.K., 'silahla kendini tanınmayacak hale koyarak birden fazla kişi ile gece vakti yağma' suçundan 6 yıl, 6 ay hapis cezası ile aranan A.Ç. ve 'taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık' suçuyla 5 yıl hapis cezası ile aranan A.T. isimli şahısların da bulunduğu toplam 80 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı