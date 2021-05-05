Isparta'da aranan 6 firari hükümlü yakalandı

Isparta'da yakalanan 6 firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Isparta'da yakalanan 6 firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklama göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çeşitli adreslere operasyon düzenleyen ekipler, cinayet, hırsızlık, cinsel istismar suçlarından ceza almış S.A, M.K, S.K, A.Ş, M.Y ve G.C.I'yü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen