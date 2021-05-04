Isparta'da aranan 47 şahıs yakalandı
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Isparta'da aranan 47 şahıs yakalandı

Isparta'da aranan 47 şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'da emniyet ekiplerinin Nisan ayında yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 47 şahıs yakalandı.

Isparta'da emniyet ekiplerinin Nisan ayında yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 47 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Resmi Ekipler Büro Amirliği ve motosikletli polis timleri Nisan ayında suç işlenmesinin önlenmesi ve suça karışanların yakalanması için kentin farklı noktalarında 174 ayrı uygulama gerçekleştirdi. Uygulamalarda 2 adet kuru sıkı tabanca ve 5 adet 6136 sayılı kanun kapsamında yer alan bıçak ele geçilirken, 21 bin 217 şahsın GBT kaydı sorgulandı. 608 aracın da incelendiği uygulamalarda yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunan ayrıca çeşitli suçlardan aranan toplam 47 şahıs yakalandı. Yakalan şahıslar hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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