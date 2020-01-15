Isparta'da aranan 37 kişi yakalandı
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Isparta'da aranan 37 kişi yakalandı

Isparta'da haklarında farklı suçlardan hapis cezası bulunan 37 aranan şahıs yakalandı.

15.01.2020 16:37 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:42
Isparta'da aranan 37 kişi yakalandı

'da haklarında farklı suçlardan hapis cezası bulunan 37 aranan şahıs yakalandı.


Isparta Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında hapis cezası ile arama kaydı bulunan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Polisin Isparta kent merkezinde yaklaşık 1 hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda aralarında "birden fazla kişiyi tehdit" suçundan 2 yıl hapis cezası ile aranan H.H., "binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığı" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan R.E., "birden fazla kişiyi tehdit" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan M.E., "binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığı" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan M.K.'nin de bulunduğu toplam 37 aranan şahıs yakalandı. Şahısların gerekli işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edildiği belirtildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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