Isparta'da aranan 35 şahıs yakalandı Isparta il Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kentte haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 35 kişi yakalandı.

Isparta il Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kentte haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 35 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 16-23 Mart tarihleri arasında il merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda aralarında bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası ile aranan N.T. ile büyük veya küçükbaş havyan hakkında hırsızlık ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından toplamda 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan S.K. isimli şahısların da bulunduğu, 35 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların adli makamlara sevk edildiği bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA