Isparta'da aranan 35 kişi yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » Isparta'da aranan 35 kişi yakalandı - Haberler

Isparta'da aranan 35 kişi yakalandı

Isparta'da çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı.

17.12.2019 14:37 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:42
Isparta'da aranan 35 kişi yakalandı

'da çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı.


İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği, il merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma başlattı.


Yapılan çalışmalarda, 35 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edildi.


Öte yandan yakalanan şahıslar arasında, "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak", "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" ve "Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçlarından 5 dosyadan toplamda 6 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan H.K. - "Silahla Tehdit" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan H. Ö. ile "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan G. G.'nin de bulunduğu açıklandı. - ISPARTA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler