Isparta'da aranan 25 şüpheli polis ekiplerince yakalandı

17.10.2019 15:21

Isparta'da polisin yaptığı çalışmalar sonucu il merkezinde birçok ayrı suçtan aranan 25 şüpheli yakalandı. Yakalananlardan birinin 'Yaralama' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile arandığı, diğer şahsın ise 6 farklı dosyadan arandığı ortaya çıktı.



Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde aranan şahısların yakalanması konusunda çalışma başlattı.



Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 7 - 13 Ekim tarihleri arasında il merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, aralarında 'Yaralama' suçundan 3 yıl, 1 ay, 15 gün hapis cezası ile aranan S.E. ve 6 farklı suçtan aranan H.Y. isimli şahısların da bulunduğu, toplam 25 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA