Isparta'da aranan 143 şüpheli yakalandı
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Isparta'da aranan 143 şüpheli yakalandı

Isparta'da aranan 143 şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'da, çeşitli suçlardan aranan 143 şüpheli yakalandı.

Isparta'da, çeşitli suçlardan aranan 143 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince 1-30 Haziran tarihleri arasında il merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalar yapıldı. Çalışmalarda aralarında, 'Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 4 yıl, 6 ay hapis cezası ile aranan, cezaevi firarisi Y.S., 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl, 4 ay hapis cezası ile aranan Y.E.B., 'Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma' suçundan 3 yıl, 9 ay hapis cezası ile aranan S.B. ve 'Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma' suçundan 3 yıl, 9 ay hapis cezası ile aranan Ş.D. isimli şahısların da bulunduğu, ayrıca çeşitli suçlardan aranan toplam 143 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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