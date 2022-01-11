Isparta'da aranan 12 hükümlü yakalandı
AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Isparta'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 firari hükümlü yakalandı.
ISPARTA (AA) - Isparta'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.
Yapılan uygulamalarda, haklarında 6 yıl ile 15 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 12 kişi gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri
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