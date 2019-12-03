Isparta'da aralarında sarkıntılık, örgüt üyeliği ve hırsızlıktan arananların da bulunduğu 38 kişi...
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Isparta'da aralarında sarkıntılık, örgüt üyeliği ve hırsızlıktan arananların da bulunduğu 38 kişi...

Isparta'da aranan 38 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

03.12.2019 17:05 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:10
Isparta'da aralarında sarkıntılık, örgüt üyeliği ve hırsızlıktan arananların da bulunduğu 38 kişi...

'da aranan 38 şüpheli, ekiplerince yakalandı.


Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.


Polisin 25 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda, il merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan 38 şüpheli yakalandı.


Yakalananlar arasında, 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan aranan K.H., 'Suç işlemek amacıyla örgüte üye olma' ve 'Alkol veya uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma' suçlarından aranan M.A., 'Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan A.T.'nin de bulunduğu belirtildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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