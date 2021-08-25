Isparta'da apartman boşluğuna düşen kedi halat sistemiyle kurtarıldı
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Isparta'da apartman boşluğuna düşen kedi halat sistemiyle kurtarıldı

Isparta'da apartman boşluğuna düşen kedi halat sistemiyle kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'da bir apartman boşluğuna düşen kedi itfaiyenin zorlu operasyonu sonucunda kurtarıldı.

Isparta'da bir apartman boşluğuna düşen kedi itfaiyenin zorlu operasyonu sonucunda kurtarıldı.

Olay Çünür Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Oyun oynayan kedi bir anda apartman boşluğuna düştü. Kedisini bulunduğu yerden çıkartamayan sahibi durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak kedinin yerini tespit etti. İtfaiye eri, kurulan halat sistemi ile kedinin olduğu yere indi. Oldukça dar bir bölgeden geçen itfaiye eri, kediye ulaştıktan sonra kurtarma operasyonu başladı. İtfaiye eri, kediyle birlikte halat sistemiyle yukarı çekildi. Kurtarılan kedi taşıma çantasına konularak, sahibine teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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