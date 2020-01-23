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Isparta'da amatör takıma Rus futbolcu transferi

Isparta 1. Amatör Futbol Ligi'nin lideri Emrespor, 2. yarı öncesinde yabancı futbolcu transferi yaptı.

23.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:57
Isparta'da amatör takıma Rus futbolcu transferi

1. Amatör Ligi'nin lideri Emrespor, 2. yarı öncesinde yabancı futbolcu transferi yaptı.


Ankara Polatlıspor forması giyen, Rus asıllı sol kanat oyuncusu Lachin Memedov ile anlaşıldığı bildirildi. Kırmızı-siyahlıların kadrosunda daha önce profesyonel ve Bölgesel Amatör Lig (BAL) forması giyen başka isimler de bulunuyor.


Emrespor Yöneticisi Ender Kızıltan, Rus asıllı Türk vatandaşı Lachin Memedov'u kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını söyledi. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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