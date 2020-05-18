Isparta'da Alo Fetva hattına en çok bu sorular soruldu Isparta'da Ramazan ayında Alo Fetva hattını arayan vatandaşlar, genellikle oruç, fitre, zekat ve itikaf konularında sorular sordu.

Isparta'da Ramazan ayında Alo Fetva hattını arayan vatandaşlar, genellikle oruç, fitre, zekat ve itikaf konularında sorular sordu. Isparta İl Müftü Yardımcısı Halil Taş, Alo Fetva hattını rüyasını ve kendi yaşadığı sıkıntıyı anlatmak için arayanların da olduğunu söyledi.

Isparta İl Müftülüğüne bağlı Alo Fetva hattına Ramazan ayında genellikle oruç, fitre, zekat ve itikaf konularında sorular geldi. Isparta İl Müftü Yardımcısı Halil Taş, Alo Fetva hattında vaizlerin görevli olduğunu belirterek, erkek ve kadın olmak üzere vaizlerin günlük yaklaşık 50 soru aldıklarını söyledi. Taş, "Ramazan ayı olması sebebiyle genellikle Ramazan ve oruçla ilgili sorular geliyor. Son günlere doğru da zekat, itikaf ve fitre ilgili sorular daha çok gelmeye başladı. Vatandaşlarımız evlerinde bulunan birikimleri, kirada olan malları gibi konularda zekatımızı nasıl vereceğiz, kimlere vereceğiz, birkaç kişiye taksim edebilir miyiz gibi sorular soruyorlar" dedi.

"Rüyasını ve kendi sıkıntısını anlatmak için arayan da oluyor"

Alo Fetva hattının çok fazla meşgul edilmediğini belirten Halil Taş, farklı konularda da arayanların olduğunu söyledi. Taş, "Bazı vatandaşlar kendi sıkıntısını anlatırken, bazıları da rüyasında gördüklerini anlatıyor. Bazı kişiler de akrabaları ve ailesiyle olan sıkıntılarını aktarmak için arıyor. Bunlar bizim için biraz meşguliyet diyebiliriz. Ama vatandaşımızın sıkıntısını giderme amacıyla onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vatandaşımızın her türlü sıkıntısını karşılayacak bir birim olması gerekir. Sosyal devlet olmanın gereği de budur. Vatandaşımız hangi konuda ararsa arasın biz ona gerekli desteği vermeye çalışıyoruz" diye konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İHA