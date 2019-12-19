Isparta'da akıma kapılan inşaat işçisi yaralandı
Haberler » Güncel » Isparta'da akıma kapılan inşaat işçisi yaralandı - Haber

Isparta'da akıma kapılan inşaat işçisi yaralandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde akıma kapılan inşaat işçisi hastaneye kaldırıldı.

19.12.2019 19:10 | Son Güncelleme: 19.12.2019 19:10
Isparta'da akıma kapılan inşaat işçisi yaralandı

'nın ilçesinde akıma kapılan inşaat işçisi hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Bahtiyar köyündeki bir inşaatta çalışan Okan Ateş (26), elindeki demir çubuğun yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

Ağır yaralanan Ateş, 112 Acil Servis ekiplerince Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Ateş, Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler