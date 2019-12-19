Isparta'da akıma kapılan inşaat işçisi yaralandı
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde akıma kapılan inşaat işçisi hastaneye kaldırıldı.
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde akıma kapılan inşaat işçisi hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Bahtiyar köyündeki bir inşaatta çalışan Okan Ateş (26), elindeki demir çubuğun yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.
Ağır yaralanan Ateş, 112 Acil Servis ekiplerince Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada ilk müdahalesi yapılan Ateş, Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.