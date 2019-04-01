Isparta'da AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen kazandı

ISPARTA'da kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen belediye başkanı seçildi.

Isparta'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AK Parti'nin adayı Şükrü Başdeğirmen kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazandı.

BAŞDEĞİRMEN SEÇMENE TEŞEKKÜR ETTİ

Isparta'da kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen AK Partili Şükrü Başdeğirmen, Isparta milletvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Mehmet Uğur Gökgöz ve İl Başkanı Osman Zabun ile Kaymakkapı Meydanı'nda vatandaşlara seslendi.

Şükrü Başdeğirmen yaptığı konuşmada, "Beni bağrınıza bastınız. Allah utandırmasın" dedi.

Aday adayı olduktan sonra 5 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Abdurrahman Öz tarafından arandığını ve kendisine, 'Yarın Ankara'da olun. Sayın Cumhurbaşkanı sizi aday olarak tanıtacak' dediğini belirten Başdeğirmen, "Önce arkadaşların bana şaka yaptığını sandım. Beni Ankara'ya gönderecekler sonra elim boş dönünce dalga geçecekler dedim. İl Başkanımızı aradım kendisi de 'Hayırlı olsun, belediye başkan adayımız sensin' deyince inandım. Sayın Cumhurbaşkanımız bana 'Isparta'yı istiyorum, bana Isparta'yı getir' diye talimat verdi. Ben de söz verdim. Beni mahcup etmediniz, sağolun varolun" diye konuştu.

ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN KİMDİR?

Şükrü Başdeğirmen 1962'de Isparta'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Isparta'da tamamladı. İşletme Fakültesi öğrenimini ve yüksek lisansını Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yaptı. İnşaat, ticaret, gıda, hayvancılık ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Başdeğirmen; belediye meclis üyeliği, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa İşletmeler Meclisi Üyeliği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi. Orta derecede İngilizce bilen Şükrü Başdeğirmen, evli ve 2 çocuk babası.

Kaynak: DHA