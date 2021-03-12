Isparta'da 90 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldı
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Isparta'da 90 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldı

12.03.2021 19:35 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:42
Isparta'da 90 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Isparta'da Kovid-19'la mücadele kapsamında şuana kadar 90 bin doz aşı uygulandığı bildirildi.

Isparta'da Kovid-19'la mücadele kapsamında şuana kadar 90 bin doz aşı uygulandığı bildirildi.

Isparta Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, gazetecilere, kente tüm sağlık personelinin koronavirüsle olan mücadelesinin devam ettiğini söyledi.

65 bin vatandaşın ilk doz aşılamasının tamamlandığını belirten Karakaya, "İkinci doz aşılama çalışmasının devam ediyor. Aşı hakkını elde eden vatandaşların en yakın sağlık kuruluşuna başvuramasın gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Isparta Şehir Hastanesi'nin aşı polikliniğinde aşı olma sırası gelen vatandaşlara randevu sistemi ile hizmet verildiğini belirten Karakaya, aşılarını olan vatandaşların 15 dakika gözlem altında tutulduktan sonra poliklinikten ayrılabildiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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