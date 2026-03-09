Haberler

Isparta'da 9 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Güncelleme:
Isparta'da polis ekipleri, 9 yıl 5 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahsı yakalayarak cezaevine teslim etti.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. "Binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 9 yıl 5 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, bugün düzenlenen operasyon sonucu yakalandı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
