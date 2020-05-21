Isparta'da 65 yaş ve üstü vatandaşların emlak vergisi tahsilatları evde yapılıyor
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Isparta'da 65 yaş ve üstü vatandaşların emlak vergisi tahsilatları evde yapılıyor

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların kendilerine ulaşmaları halinde emlak vergisi tahsilatlarının evlerinde yapılabildiğini söyledi.

Isparta'da 65 yaş ve üstü vatandaşların emlak vergisi tahsilatları evde yapılıyor
21.05.2020 14:44 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:44

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların kendilerine ulaşmaları halinde emlak vergisi tahsilatlarının evlerinde yapılabildiğini söyledi.

Emlak Vergisi 2020 ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs'ta sona eriyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, emlak vergisi ödemeleri için herhangi bir ertelemenin bulunmadığını dile getirerek, belediyenin tahsilat veznelerinin 30 Mayıs 2020 Cumartesi günü de vatandaşlara hizmet vereceğini duyurdu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ayrıca korona virüsü dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların kendilerine haber vermesi durumunda emlak vergisi tahsilatlarının evlerinde yapıldığını dile getirdi.

"Emlak vergisinde erteleme söz konusu değil"

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, korona virüsü dolayısıyla devletin, vatandaşların kira, vergi gibi çok sayıda kalemde öteleme ve iptaller ile hibe destekleri yaptığını hatırlattı. Belediyelerin de ana gelirleri arasında su ve kira gelirleri olduğunu belirten Başdeğirmen, "Belediye olarak kira ve su gelirlerimizde erteleme ve iptaller yapıldı. Emlak vergisinde son ödeme tarihi 31 Mayıs. Emlak vergisinde herhangi bir erteleme söz konusu değil. Birçok vatandaşımız çok kalemde erteleme olduğu için emlak vergisinde de bir erteleme olduğunu düşünüyor. Bu konuda çok sayıda telefon alıyoruz. Erteleme söz konusu değil. 30 Mayıs Cumartesi günü gelir bölümümüzün tahsilat vezneleri açık olacak" dedi.

Belediye ekipleri evlerde tahsilat yapıyor

Belediyeyi arayan 65 yaş üstü vatandaşların tahsilatları ise evlerine gidilerek gerçekleştirildi. Belediye görevlileri verilen adrese giderek makbuz karşılığında tahsilat yaptı. Evlerinden çıkamayan vatandaşlar ise belediyenin uygulamasının yerinde bir karar olduğunu dile getirerek teşekkürlerini iletti. Vatandaşlar, "Ayağımıza kadar geldiniz, teşekkür ediyoruz. Belediyemizin hizmetlerinden memnunuz" görüşlerinde bulundular. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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