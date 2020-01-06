Isparta'da 6 ilçede okullar kar nedeniyle tatil edildi (2)

06.01.2020 23:38 | Son Güncelleme: 06.01.2020 23:38

2 İLÇEDE DAHA TATİL KARARI

Isparta ve çevresinde devam eden kar yağışı nedeniyle 7 Ocak 2020 Salı günü Uluborlu ilçesi genelinde de okulların tatil edilmesi kararlaştırıldı. Yalvaç ilçesinde ise merkez hariç ilçeye bağlı belde ve köylerle taşımalı eğitime de yarın ara verildiği açıklandı.

Kaynak: DHA