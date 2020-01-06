Isparta'da 6 ilçede okullar kar nedeniyle tatil edildi

06.01.2020 22:38 | Son Güncelleme: 06.01.2020 22:38

ISPARTA'da, etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın için 6 ilçede okullar tatil edildi.

Isparta genelinde dün gece başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Isparta ve çevresinde etkili olan ve devam eden kar yağışı nedeniyle 7 Ocak 2020 Salı günü Yenişarbademli, Şarkikaraağaç, Aksu, Eğirdir, Senirkent ve Gelendost ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Kaynak: DHA