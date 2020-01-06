Isparta'da 6 ilçede okullar kar nedeniyle tatil edildi
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Isparta'da 6 ilçede okullar kar nedeniyle tatil edildi

ISPARTA'da, etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın için 6 ilçede okullar tatil edildi.

06.01.2020 22:38 | Son Güncelleme: 06.01.2020 22:38
Isparta'da 6 ilçede okullar kar nedeniyle tatil edildi

'da, etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın için 6 ilçede okullar tatil edildi.

Isparta genelinde dün gece başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Isparta ve çevresinde etkili olan ve devam eden kar yağışı nedeniyle 7 Ocak 2020 Salı günü Yenişarbademli, Şarkikaraağaç, Aksu, Eğirdir, Senirkent ve Gelendost ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.


Kaynak: DHA
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