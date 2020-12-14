Isparta'da 53 koyun çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
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Isparta'da 53 koyun çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

14.12.2020 16:49 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:53
Isparta'da 53 koyun çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Isparta'da 53 koyun çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Isparta'da 53 koyun çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çobanisa köyünde M.U'ya ait ağıldan 53 koyunun çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kulak küpeleri sökülmüş olarak bulunan koyunlar, sahibine teslim edildi.

Hırsızlık olayıyla ilgili yakalanan M.B. ve O.U, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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