Isparta'da 500 bin TL değerinde cinsel içerikli kaçak parfüm ele geçirildi

ISPARTA (İHA) - Isparta'da polis tarafından bir evde yapılan aramada 500 bin Türk Lirası değerinde cinsel içeriğe sahip kaçak parfüm ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Isparta Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Isparta'da yapılan operasyonda cinsel içeriğe sahip ve kaçak olduğu değerlendirilen, piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan 4 bin 912 adet parfüme el konuldu. 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı, olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

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