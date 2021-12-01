Isparta'da 500 bin TL değerinde cinsel içerikli kaçak parfüm ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Isparta'da 500 bin TL değerinde cinsel içerikli kaçak parfüm ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Isparta'da 500 bin TL değerinde cinsel içerikli kaçak parfüm ele geçirildi

Isparta'da polis tarafından bir evde yapılan aramada 500 bin Türk Lirası değerinde cinsel içeriğe sahip kaçak parfüm ele geçirildi.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da polis tarafından bir evde yapılan aramada 500 bin Türk Lirası değerinde cinsel içeriğe sahip kaçak parfüm ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Isparta Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Isparta'da yapılan operasyonda cinsel içeriğe sahip ve kaçak olduğu değerlendirilen, piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan 4 bin 912 adet parfüme el konuldu. 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı, olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! Suçüstü yakalandı

Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! Suçüstü yakalandı

 İstanbul'da şüpheli olay! Talihsiz kadın, lüks semtteki otel odasında ölü bulundu

İstanbul'da şüpheli olay! Talihsiz kadın, lüks semtteki otel odasında ölü bulundu

 Kadıköy'de mukavemet sırasında polisin silahının ateşlenmesiyle bir kişi hayatını kaybetti

Kadıköy'de mukavemet sırasında polisin silahının ateşlenmesiyle bir kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title