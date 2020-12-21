Isparta'da 500 bin lavanta fidanı toprakla buluşuyor
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Isparta'da 500 bin lavanta fidanı toprakla buluşuyor

21.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:34
Isparta'da 500 bin lavanta fidanı toprakla buluşuyor

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü'nce 2020 yılı projeleri kapsamında 500 bin lavanta fidanı toprakla buluşuyor.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü'nce 2020 yılı projeleri kapsamında 500 bin lavanta fidanı toprakla buluşuyor.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Kuyucak köyünde lavanta dikimi ve Kara Havacılık Okulu'nda yeşillendirme çalışmaları devam ediyor. Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, Kuyucak köyünde küçük ölçekli lavanta vadisi oluşturma ve Kara Havacılık Okulu Komutanlığı'ndaki yeşillendirme çalışmalarını yerinde inceledi.

Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, 2020 yılında bölge müdürlüğü sınırlarındaki arazilere değişik projeler kapsamında yaklaşık 500 bin lavanta fidanını toprakla buluşturmaya devam ettiklerini söyledi. Kuyucak köyünün lavanta ile önemli bir yere geldiğini ve gelir sağladığını ifade eden Ulusoy, orman teşkilatı olarak da, Kuyucak köyüne geçmişte yapılan çalışmaların üzerine yeni destek çalışmaları ekleyerek devam edeceklerini, bu kapsamda küçük ölçekli de olsa bir lavanta vadisi oluşturma çalışmalarına başladıklarını belirtti. Ulusoy, bu kapsamda 40 dekarlık alanın tamamlanıp çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, eski ve yeni çalışma alanlarını inceleyerek emeği geçenlere teşekkür etti. - ISPARTA

Isparta'da 500 bin lavanta fidanı toprakla buluşuyor
Isparta'da 500 bin lavanta fidanı toprakla buluşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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